vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1345 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Порошенко рассказал, что по результатам верификации все опрошенные отказались возвращаться в Л-ДНР

Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 16:59
Просмотров: 346
Комментариев: 0

Порошенко рассказал, что по результатам верификации все опрошенные отказались возвращаться в Л-ДНР

Все содержащиеся в местах лишения свободы заключенные, по которым проводилась верификация, отказались возвращаться на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Думаю, что это важная информация. 100% из тех, по кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание», - сказал Порошенко.

Глава государства обратил внимание, что эти люди предпочли остаться в местах лишения свободы на подконтрольной украинскому правительству территории, чем ехать на неподконтрольную территорию.

Сейчас по этому вопросу ожидается заседание Трехсторонней контактной группы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»