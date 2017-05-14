Порошенко рассказал, что по результатам верификации все опрошенные отказались возвращаться в Л-ДНР

Все содержащиеся в местах лишения свободы заключенные, по которым проводилась верификация, отказались возвращаться на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил президент Украины Петр Порошенко.



«Думаю, что это важная информация. 100% из тех, по кому Украина предоставила возможность проверить верификацию о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, 100% подтвердили свое нежелание», - сказал Порошенко.



Глава государства обратил внимание, что эти люди предпочли остаться в местах лишения свободы на подконтрольной украинскому правительству территории, чем ехать на неподконтрольную территорию.



Сейчас по этому вопросу ожидается заседание Трехсторонней контактной группы.