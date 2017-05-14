В Мариуполе школьники «осваивали» профессию спасателей

Ученики 7 класса общеобразовательной школы №65 вместе с полицейскими посетили аварийно-водолазную службу Мариуполя. Сотрудники станции рассказали детям о специфике профессии спасателя, сообщили в пресс-службе полиции.



Со школьниками сначала провели инструктаж, показали, как пользоваться верхолазным снаряжением. После чего подростки под контролем спасателя «забирались» на воображаемую гору и в полуразрушенный дом.

Ознакомили и с работой на воде. Дали примерять полную экипировку водолаза, которая, по словам спасателей, весит от 20 килограммов. Кроме того, школьники учились забрасывать спасательный круг, извлекать «пострадавшего» из воды и оказывать необходимую медицинскую помощь при различных экстренных ситуациях.