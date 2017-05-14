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Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 17:58
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Жителей «серой зоны» в Донбассе принудительно эвакуировать не будут, - президент

Президент Петр Порошенко не видит необходимости в проведении в Донбассе принудительной эвакуации жителей «серой зоны» в связи с обострением ситуации и недавней гибелью мирных жителей в прифронтовой Авдеевке.

«Никакой принудительной эвакуации не будет. Мы должны действовать с точностью до наоборот — остановить огонь. Уверен, что мы не будем проводить никаких принудительных эвакуаций», — отметил глава государства на пресс-конференции.

Порошенко также добавил, что хотел бы, чтобы была поддержана его идея о введении миротворцев. По его мнению, подрыв автомобиля ОБСЕ на неподконтрольной территории был совершен, чтобы заставить свернуть миссию наблюдателей и не допустить появления в регионе миротворцев.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»