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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 18:47
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Сын против отца и дама против сожителя: мариупольцы с помощью ножа и кулаков решали конфликты

Рано утром правоохранителям поступило сообщение из больницы о госпитализации местного жителя 1956 года рождения. Пострадавший рассказал о том, что во время застолья его избил собственный сын. Ссора возникла на пустом месте из-за одного неосторожного слова. В результате драки отец получил переломы ребер, пневмоторакс, травму головы и перелом носа, сообщили в полиции.

В тот же день вечером скорая помощь снова забрала из частного дома в Левобережном районе пострадавшего в результате семейной ссоры. Обстоятельства происшествия были аналогичными, вот только результат конфликта оказался более серьезным - сожитель злоумышленницы получил проникающее ранение живота. Сама женщина ранее уже отбывала наказание за убийство.

Сейчас все участники случившегося установлены и допрошены. Задержанные вину признают и сотрудничают со следствием. Пострадавшие находятся в больнице.

Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» УК Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»