Сын против отца и дама против сожителя: мариупольцы с помощью ножа и кулаков решали конфликты

Рано утром правоохранителям поступило сообщение из больницы о госпитализации местного жителя 1956 года рождения. Пострадавший рассказал о том, что во время застолья его избил собственный сын. Ссора возникла на пустом месте из-за одного неосторожного слова. В результате драки отец получил переломы ребер, пневмоторакс, травму головы и перелом носа, сообщили в полиции.



В тот же день вечером скорая помощь снова забрала из частного дома в Левобережном районе пострадавшего в результате семейной ссоры. Обстоятельства происшествия были аналогичными, вот только результат конфликта оказался более серьезным - сожитель злоумышленницы получил проникающее ранение живота. Сама женщина ранее уже отбывала наказание за убийство.



Сейчас все участники случившегося установлены и допрошены. Задержанные вину признают и сотрудничают со следствием. Пострадавшие находятся в больнице.



Возбуждены уголовные производства по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» УК Украины, за что предусмотрено до 8 лет лишения свободы.