В преддверии Всемирного дня вышиванки, который состоится 18 мая, в Мариуполе проходит фотоконкурс. Его инициаторы - мариупольские металлурги. Об этом сообщил директор ММК им.Ильича Юрий Зинченко у себя в Facebook.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо сделать фотографию в вышиванке и разместить ее в комментариях под постом Юрия Зинченко в Facebook.
«Надеваете вышиванку - фотографируйтесь сами, со своей семьей или дружными трудовым коллективом и оставляйте в комментариях под этим постом. Авторов самых оригинальных и интересных работ обязательно отметим приятными подарками», - написал руководитель ММКИ.
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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 19:21
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Металлурги Мариуполя предлагают горожанам поучаствовать в конкурсе вышиванок: обещают подарки
В преддверии Всемирного дня вышиванки, который состоится 18 мая, в Мариуполе проходит фотоконкурс. Его инициаторы - мариупольские металлурги. Об этом сообщил директор ММК им.Ильича Юрий Зинченко у себя в Facebook.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»