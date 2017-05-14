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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 19:21
Просмотров: 1580
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Металлурги Мариуполя предлагают горожанам поучаствовать в конкурсе вышиванок: обещают подарки

В преддверии Всемирного дня вышиванки, который состоится 18 мая, в Мариуполе проходит фотоконкурс. Его инициаторы - мариупольские металлурги. Об этом сообщил директор ММК им.Ильича Юрий Зинченко у себя в Facebook.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо сделать фотографию в вышиванке и разместить ее в комментариях под постом Юрия Зинченко в Facebook.

«Надеваете вышиванку - фотографируйтесь сами, со своей семьей или дружными трудовым коллективом и оставляйте в комментариях под этим постом. Авторов самых оригинальных и интересных работ обязательно отметим приятными подарками», - написал руководитель ММКИ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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