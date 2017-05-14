На Донетчине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет, пострадали три человека

Авария произошла сегодня около 17:00 возле села Ямполь Лиманского района, сообщили в пресс-службе полиции.



27-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вито», в салоне которого было 6 пассажиров, не справился с управлением на скользком участке дороги, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Пострадали водитель авто и два пассажира - женщины 1945 и 1960 года рождения. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте работала полиция.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).