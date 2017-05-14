vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1585 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
14-05-2017, 19:45
Просмотров: 621
Комментариев: 0
[Фото]

На Донетчине микроавтобус с пассажирами слетел в кювет, пострадали три человека

Авария произошла сегодня около 17:00 возле села Ямполь Лиманского района, сообщили в пресс-службе полиции.

27-летний водитель микроавтобуса «Мерседес Вито»,  в салоне которого было 6 пассажиров, не справился с управлением на скользком участке дороги, в результате чего автомобиль съехал в кювет. Пострадали водитель авто и два пассажира - женщины 1945 и 1960 года рождения. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На месте работала полиция.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»