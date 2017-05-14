Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон о 100% гарантии всех вкладов во всех государственных банках. Об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.
"Закон будет подписан, вето применять не буду, вкладчикам ничего не грозит", - сказал он.
Порошенко пояснил, что принятый парламентом закон до сих пор не подписан, потому что власти пытались просчитать все связанные с ним риски.
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Рубрика: Новости Украины и мира
14-05-2017, 20:04
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Президент подпишет закон о гарантии вкладов в госбанках
Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон о 100% гарантии всех вкладов во всех государственных банках. Об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»