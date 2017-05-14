Президент подпишет закон о гарантии вкладов в госбанках

Президент Петр Порошенко пообещал подписать закон о 100% гарантии всех вкладов во всех государственных банках. Об этом он сообщил сегодня в ходе пресс-конференции.



"Закон будет подписан, вето применять не буду, вкладчикам ничего не грозит", - сказал он.



Порошенко пояснил, что принятый парламентом закон до сих пор не подписан, потому что власти пытались просчитать все связанные с ним риски.