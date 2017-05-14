Внимание! Будьте внимательны при пополнении своих долларовых счетов, не попадитесь мошенникам

Как информирует глава правления Укрсоцбанка Тамара Савощенко на своей странице в Facebook, в Украине появился новый вид мошенничества, который связан с реализацией фальшивых долларов.



Вот о чём банкир сообщает в социальной сети: „В последнее время мы в банке столкнулись с новым видом мошенничества - в наших банкоматах с опцией приёма наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты“.



При этом доллары в большинстве своём не нарисованные, а состоят из фрагментов реальных банкнот, имеющих все защитные элементы. Банкоматом такие купюры воспринимаются как платёжные.



По словам Тамары Савощенко, подделки состоят, по всей вероятности, из повреждённых, списанных или мастерски разделённых частей настоящих долларов.



„Человеческая изобретательность просто не перестаёт меня удивлять. Всегда думала, что направив её в правильном направлении, можно было бы и горы свернуть... В последнее время мы в банке столкнулись с новым видом мошенничества — в наших банкоматах с опцией приёма наличных начали появляться склеенные фальшивые долларовые банкноты“, - поражается представитель банковской системы.



Поскольку системой безопасности банка ранее не предусматривались такие „креативные“ идеи мошенников, то временно до изучения ситуации, функция приёма долларов в банкоматах будет отключена.



Председатель правления банка пояснила: „Мы уже начали работу над совершенствованием банкоматов в части распознавания таких подделок, но, к моменту завершения необходимых доработок, опцию приёма валюты через банкоматы вынуждены временно отключить“.

При этом клиенты банка на время действия приостановки приёма банкнот банкоматами, пока финучреждением будет разработано эффективное антимошенническое решение, могут пополнять свои валютные счета посредством касс в отделениях.



„Мне очень жаль, что, как и в большинстве ситуаций, неудобства для законопослушных клиентов создают всего несколько мошенников. Мы сделаем все возможное для оперативного решения проблемы и восстановления этой опции“, - обещает Савощенко.