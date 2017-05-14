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Рубрика: Новости Мариуполя
14-05-2017, 20:51
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Тур ансамбля Нацгвардии Украины прифронтовыми городами начался в Мариуполе

Сегодня, 14 мая, в Донецкой области по инициативе Министерства внутренних дел стартовала акция «Ненько Україно! Ти у нас єдина», в рамках которой для мариупольцев и гостей города выступили Академический ансамбль песни и танца Нацгвардии и ансамбль песни и танца «Патруль» ГУНП в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Концерт был запланирован на Театральной площади, но из-за непогоды выступающих и зрителей принял Дворец культуры «Молодежный». Несмотря на дождь, в зале не было ни одного свободного места - посмотреть выступление лучших ведомственных художественных коллективов пришло более 350 человек. К акции присоединились и дети из молодежной общественной организации «Лига будущих полицейских».

Жителей и гостей города поздравил советник министра внутренних дел Иван Стойко, который в День матери обратился с теплыми словами к прекрасной половине зала. "Спасибо вам за то, что вырастили настоящих защитников", - отметил он.

Праздничная программа была с номерами на любой вкус: лирические и патриотические песни, фольклор и хип-хоп. Также зрителям запомнилось драйвовое выступление в камуфляже, а больше всего поразила песня об Украине, которую спел дуэт парней, - зал слушал ее стоя. В финале вместе с артистами весь зал исполнил Гимн Украины.

Мариуполь стал первым городом, где в рамках акции единения выступил ансамбль Национальной гвардии. Завтра артистов в погонах будет встречать Волноваха.

В целом коллектив объедет 10 населенных пунктов в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»