Международный день семей, отмечаемый ежегодно 15 мая, провозглашён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году.



Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению Генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.



Являясь одним из основных институтов общества, первой ступенью социализации человека, семья развивается и видоизменяется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на требования времени, отвечая на общественные потребности и сама формируя их.



Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, фактором стабильности и развития. Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.



С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как гражданина. Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. Благополучие семьи — вот мерило развития и прогресса страны.



Во многих странах мира разработаны целые стратегии демографического развития. А в сам этот праздник проводятся различные просветительские, публичные и праздничные мероприятия - концерты; встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни; благотворительные акции для опекунских семей с детьми и для ребят из многодетных и малообеспеченных семей; тренинги для молодых семей; тематические практикумы и конференции, радио и телепрограммы, газетные публикации и программы, посвященные темам семьи, и другие мероприятия.



Кстати, каждый год для Международного дня семей выбирается определенная тема. Так, в разные годы девизом Дня были: «Содействие социальной интеграции и солидарности поколений», «Обеспечение баланса между трудовой деятельностью и выполнением семейных обязанностей на благо семей и общества в целом», «Решение проблем малоимущих семей и проблем социальной изоляции», «Влияние миграции на семьи во всём мире», «Семьи и инвалиды», «Воздействие ВИЧ и СПИДа на благополучие семьи», «Семьи и старение — возможности и задачи», «Создание семей на основе партнерства», «Мужчины - главные? Гендерное равенство и права детей в современных семьях», «Семья, здоровый образ жизни и устойчивое будущее», «Семья, образование и благосостояние» и другие.



Международный день климата

15 мая мир отмечает Международный день климата. Учреждение этого неофициального экологического праздника стало ответом на призыв метеорологов защищать климат как важный ресурс, влияющий на благосостояние нынешних и будущих поколений.



Сохранение климата – одна из глобальных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Глобальное потепление, повышенное содержание озона в атмосферном слое, естественные катаклизмы, изменение погодных условий на планете – все это ведет к ухудшению климата Земли и, как следствие, оказывает негативное влияние на продовольственную, жизненную и имущественную безопасность людей, плачевно сказывается на состоянии природных ресурсов и сбалансированном развитии государств.



Современные науки не могут ответить на вопрос, как быстро наступит катастрофическое изменение климата в случае дальнейшего повышения температуры на Земле. Однако, по мнению экологов и метеорологов, отсрочить эти изменения человечеству вполне под силу.



К числу основных проблем, которые ведут к необратимым климатическим изменениям на планете, относится повышение концентрации парниковых газов в атмосфере. Впервые это явление обсуждалось на мировом уровне в 1992 году – на так называемом Саммите Земли в Рио-де-Жанейро. Представители более 180 стран мира подписали рамочную Конвенцию ООН об изменении климата (РКИК). Это соглашение определило общие принципы действий государств, направленные на стабилизацию парниковых газов в атмосфере на том уровне, который не грозит климатической системе Земли глобальным антропогенным воздействием.



В конце 1997 года на третьей конференции сторон РКИК, проходившей в Киото (Япония), в дополнение к Конвенции был принят знаменитый уже Киотский протокол – международный документ, обязывающий развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в 2008–2012 годах по сравнению с 1990 годом.



Спустя 10 лет, в декабре 2007 года, на Бали (Индонезия) состоялась еще одна конференция ООН, посвященная вопросам изменения климата. Ее участники – представители более 190 государств – подписали международное соглашение, призывающее мировых лидеров предпринять нужные меры, с тем, чтобы торгово-промышленный сектор снизил эмиссию углекислого газа.



Сохранение климата Земли зависит и от каждого жителя планеты. Внести свою лепту не так уж и сложно. Для этого можно, например, реже пользоваться автомобилем, использовать в своей квартире энергосберегающие источники освещения, участвовать в посадках деревьев и защищать зеленые насаждения. Казалось бы, мелочи… Но эти «мелочи», помноженные на население планеты, приобретают огромное значение.



Борис и Глеб Сеятели

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба — это первый православный праздник, учрежденный на Руси. Его история началась в 1115 году.



Борис и Глеб (в крещении — Роман и Давид) были русскими князьями, сыновьями киевского князя Владимира Святославовича. В междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году, они были убиты старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. Впоследствии их начали считать заступниками земли русской.



С этого дня начинали сажать огурцы и тыквы. Чтобы они уродились большими — в грядке зарывали пестик от ступки. Кроме того, в этот день продолжали засеивать поля. Так и говорили: «Борис и Глеб сеют хлеб».



С Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Если поют громко, основательно — значит, не за горами лето. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным. А если соловья услышишь раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо. Говорили также, что если при первой соловьиной трели скинуть рубаху, то блохи кусать не будут.



Иногда этот день называли также «барыш-день», а святого Бориса — барышником. Купцы бурно праздновали его память в надежде получать за это барыши в течение всего года. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.



Именины:



Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Зоя