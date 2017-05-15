Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 49 нарушений режима "тишины". Огонь ведется на всех направлениях.
На Приморском направлении один из опорных пунктов в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. По позициям вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого велся огонь из стрелкового оружия. У Павлополя били из гарнатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП.
На Донецкое направление на линии огня оказались позиции вблизи Авдеевки, Луганского и Новгородского. На Луганщине - обстрелы велись у Троицкого, в районе Станицы Луганской и Валуйского.
За минувшие сутки в результате боевых действий ранения получили 6 бойцов.
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В секторе «Мариуполь» на линии огня 6 населенных пунктов. В силах АТО - 6 раненых
Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 49 нарушений режима "тишины". Огонь ведется на всех направлениях.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»