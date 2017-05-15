ЧП произошло в селе Федоровка Бахмутского района. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.
Поздним вечером 12 мая на улице 48-летний военнослужащий ВСУ во время ссоры выстрелами из автомата Калашникова ранил двух сослуживцев. Пострадавшие были госпитализированы.
По информации источника, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).
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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 08:35
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На Донетчине военный открыл огонь по сослуживцам, - СМИ
ЧП произошло в селе Федоровка Бахмутского района. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»