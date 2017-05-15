На Донетчине военный открыл огонь по сослуживцам, - СМИ

ЧП произошло в селе Федоровка Бахмутского района. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.



Поздним вечером 12 мая на улице 48-летний военнослужащий ВСУ во время ссоры выстрелами из автомата Калашникова ранил двух сослуживцев. Пострадавшие были госпитализированы.



По информации источника, стрелявший был в состоянии алкогольного опьянения.



По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на убийство).