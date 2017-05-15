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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 08:58
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Сегодня в Минске Трехсторонняя контактная группа рассмотрит результаты верификации в Донбассе

Сегодня в Минске состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы. В подгруппе по безопасности, которая не собиралась уже более месяца, обсудят исполнение сторонами взятых на себя обязательств по прекращению огня, а также создание новых зон безопасности и вопрос разминирования.

В гуманитарной подгруппе одним из главных вопросов будет рассмотрение результатов верификации списков для разблокирования процесса освобождения заложников. Об этом сообщила представитель Украины в ТКГ Ирина Геращенко.

"15 мая состоится очередная встреча в Минске. Для нас она будет очень важной с точки зрения того, что Украина настаивает, чтобы основным вопросом как в гуманитарной подгруппе, так и в Трехсторонней контактной группе была заслушана информация о проведении процедуры верификации. То есть опрос лиц, совершивших преступления против государства Украина, но которых мы в рамках законодательства в связи с процедурой помилования можем освободить, передать ради освобождения наших заложников", - цитирует слова Геращенко агентство Укринформ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»