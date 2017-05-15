Мариупольцам снова нужно запасаться водой. Поселки Гавань и Слободка на несколько дней останутся без водоснабжения

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с переключение вновь проложенного водовода с 9:00 16 мая до 17:00 19 мая будет прекращена подача воды жителям Гавани и Слободки по следующим адресам:
- ул.Грибоедова, 4-73
- ул.Рыбацкая, 1-30
- ул.Консервная, 1-5
- ул.Домаха, 4-59
- ул.Черепановых, 1-53
- ул.Рыбная, 2-78
- ул.Гаванная, 1-120
- ул.Котовского, 3-211
- ул.Свердлова, 1-91
- ул.Донецкая, 1-185
- ул.Вокзальная, 1-22
- ул.Линника, 1-157
- 1 Слободка, 1-206
- 2 Слободка, 1-136
- 1 Озерная, 1-59
- ул.Железнодорожная, 1-59
- ул.Морская, 1-40
- ул.Паровозная, 1-39
- ул.Земская, 13-82
- ОШ №37
- д/с №66
- ЖД вокзал
- Рыбоконсервный завод.