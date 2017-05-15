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  • Мариупольцам снова нужно запасаться водой. Поселки Гавань и Слободка на несколько дней останутся без водоснабжения

Рубрика: Новости Мариуполя
15-05-2017, 09:13
Просмотров: 386
Комментариев: 0

Мариупольцам снова нужно запасаться водой. Поселки Гавань и Слободка на несколько дней останутся без водоснабжения

По информации КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с переключение вновь проложенного водовода с 9:00 16 мая до 17:00 19 мая будет прекращена подача воды жителям Гавани и Слободки по следующим адресам:

  • ул.Грибоедова, 4-73
  • ул.Рыбацкая, 1-30
  • ул.Консервная, 1-5
  • ул.Домаха, 4-59
  • ул.Черепановых, 1-53
  • ул.Рыбная, 2-78
  • ул.Гаванная, 1-120
  • ул.Котовского, 3-211
  • ул.Свердлова, 1-91
  • ул.Донецкая, 1-185
  • ул.Вокзальная, 1-22
  • ул.Линника, 1-157
  • 1 Слободка, 1-206
  • 2 Слободка, 1-136
  • 1 Озерная, 1-59
  • ул.Железнодорожная, 1-59
  • ул.Морская, 1-40
  • ул.Паровозная, 1-39
  • ул.Земская, 13-82
  • ОШ №37
  • д/с №66
  • ЖД вокзал
  • Рыбоконсервный завод.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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