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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 09:40
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Пожар на обстрелянном агрокомплексе в Новолуганском тушили почти весь день

Как мы уже писали ранее, в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги. Под огонь «Градов» попало предприятие «Агро-Союз», на его территории произошли пожары.

С раннего утра, 14 мая, на место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные отряды и расчет пиротехников ГСЧС.

Прибывшие спасатели установили, что в результате 28 попаданий снарядов по территории комплекса были повреждены 19 зданий и 2 пристройки, погибли 54 свиньи. Также произошло возгорание с последующим тлением на общей площади 6480 кв.м.

С огнем боролись почти весь день и окончательно ликвидировали его около 16:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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