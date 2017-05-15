Пожар на обстрелянном агрокомплексе в Новолуганском тушили почти весь день

Как мы уже писали ранее, в ночь на воскресенье был обстрелян поселок Новолуганское в районе Светлодарской дуги. Под огонь «Градов» попало предприятие «Агро-Союз», на его территории произошли пожары.



С раннего утра, 14 мая, на место происшествия немедленно были направлены пожарно-спасательные отряды и расчет пиротехников ГСЧС.

Прибывшие спасатели установили, что в результате 28 попаданий снарядов по территории комплекса были повреждены 19 зданий и 2 пристройки, погибли 54 свиньи. Также произошло возгорание с последующим тлением на общей площади 6480 кв.м.



С огнем боролись почти весь день и окончательно ликвидировали его около 16:00.