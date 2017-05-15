С 15 мая жители Мариуполя могут зарегистрироваться для бесплатного просмотра лучших фильмов международного фестиваля «ЧилдренКинофест 2017», который пройдет в нашем городе.
Фильмы для детей и подростков будут показывать в 20 городах Украины с 26 мая по 4 июня. В Мариуполе показы пройдут в кинотеатре «Победа». Часть мест на просмотрах выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины.
На официальном сайте сообщается, что в конкурсную программу «ЧилдренКинофеста-2017» вошло семь фильмов для зрителей от четырех лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Вне конкурса представлена коллекция фильмов братьев Люмьер.
По словам организаторов, цель фестиваля - развивать в Украине традицию семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и созданию кинофильмов.
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В Мариуполе пройдет детский международный кинофестиваль: уже можно зарегистрироваться для бесплатного просмотра
С 15 мая жители Мариуполя могут зарегистрироваться для бесплатного просмотра лучших фильмов международного фестиваля «ЧилдренКинофест 2017», который пройдет в нашем городе.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»