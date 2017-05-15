Представителям ДНР выдали памятку, где сказано, как вести себя с членами патруля Специальной мониторинговой миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 мая.
"В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству Соледаре (79 км к северу от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя Вооруженных сил РФ, была выдана старшими по рангу членами ДНР персоналу на постах и блокпостах, расположенных в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", - говорится в сообщении.
Так, согласно памятке, представителям ДНР предписано останавливать патрули СММ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по «незапланированным маршрутам»; не вступать в дискуссию с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: «Я не компетентен давать разъяснения».
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Представителям ДНР на блокпостах раздали указания, как вести себя с наблюдателями ОБСЕ
Представителям ДНР выдали памятку, где сказано, как вести себя с членами патруля Специальной мониторинговой миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 мая.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»