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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 10:25
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Представителям ДНР на блокпостах раздали указания, как вести себя с наблюдателями ОБСЕ

Представителям ДНР выдали памятку, где сказано, как вести себя с членами патруля Специальной мониторинговой миссии. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 12 мая.

"В своей штаб-квартире в подконтрольном правительству Соледаре (79 км к северу от Донецка) СЦКК передал СММ копию части памятки, которая, по словам представителя Вооруженных сил РФ, была выдана старшими по рангу членами ДНР персоналу на постах и блокпостах, расположенных в неподконтрольных правительству районах Донецкой области", - говорится в сообщении.

Так, согласно памятке, представителям ДНР предписано останавливать патрули СММ и не разрешать наблюдателям проезд, если они передвигаются по «незапланированным маршрутам»; не вступать в дискуссию с членами патруля СММ, а на любые вопросы от СММ отвечать: «Я не компетентен давать разъяснения».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»