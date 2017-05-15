На дорогах Украины появятся экспериментальные дорожные знаки

На дорогах Украины появятся новые, экспериментальные дорожные знаки. Они предназначены для велосипедистов, электромобилей и родителей с детьми. Первым городом, в котором можно будет их увидеть, станет Львов.



Местная комиссия по безопасности дорожного движения считает, что такие информационные знаки, хотя и не предусмотрены ДСТУ, сделают дороги безопаснее. Также отмечается, что предложения по внесению соответствующих изменений в ДСТУ были направлены в Кабмин и Нацполицию. Однако в ответ пришел отказ - выяснилось, что сейчас нет государственного органа, уполномоченного вносить изменения в ДСТУ, поскольку раньше этим занималась ГАИ. Поэтому городские власти согласились на локальный эксперимент.



Подчеркивается, что новые знаки являются исключительно информационными и штрафов не предусматривают.