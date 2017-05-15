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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 11:29
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На Донетчине от обстрелов пострадали 6 человек, среди них жительница Мариуполя с огнестрельным ранением

По данным лечебно-профилактических учреждений, с 13 по 14 мая 2017 года в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области пострадали 6 мирных жителей, сообщает пресс-служба ДонОВГА.

В частности, жительница Мариуполя получила огнестрельное ранение. Она была госпитализирована в хирургическое отделение центральной районной больницы.

Жителя Авдеевки с минно-взрывной травмой госпитализировали в травматологическое отделение центральной районной больницы г. Днепр. Также в Авдеевке погибли четверо человек.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»