Майские холода продолжают уничтожать урожай фруктов и ягод

Низкая температура воздуха и даже заморозки в нынешнем мае месяце являются опасностью для урожая фруктов и ягод в Украине. Об этом свидетельствуют данные производителей, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).



Так, потери урожая ранних ягод в западных областях Украины, где были наиболее существенные заморозки, достигают 90%, а урожая фруктов – до 50%. Производители из Винницкой области говорят о 30% подмерзлой земляники.



"Апрель-июнь является важным периодом цветения и формирования завязи плодов у плодовых деревьев и ягод. Из-за резкого снижения температуры 9-11 мая процесс цветения и образования завязи происходит в осложненных условиях", – поясняют эксперты.



По словам садоводов, больше всего пострадали старые сады советского типа и деревья, расположенные в низинах. Более детально оценить последствия майских заморозков можно будет только ближе к середине июня.