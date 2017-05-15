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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 12:01
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В Донецке в жилой дом повторно угодил снаряд

Поселок Трудовские Петровского района Донецка ночью попал под обстрел. Пострадал жилой дом.

«Ночью было очень громко. В поселке Трудовские по улице Мамина-Сибиряка № 41 зафиксировано повторное попадание снаряда в частный дом», — рассказал ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский.

Данных о пострадавших не поступало.




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