Поселок Трудовские Петровского района Донецка ночью попал под обстрел. Пострадал жилой дом.
«Ночью было очень громко. В поселке Трудовские по улице Мамина-Сибиряка № 41 зафиксировано повторное попадание снаряда в частный дом», — рассказал ДАН глава райадминистрации Максим Жуковский.
Данных о пострадавших не поступало.
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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 12:01
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В Донецке в жилой дом повторно угодил снаряд
Поселок Трудовские Петровского района Донецка ночью попал под обстрел. Пострадал жилой дом.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»