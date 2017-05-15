Ставку ЕСВ повысят отдельным предприятиям по инициативе правительства

По информации сайта www.msp.gov.ua со ссылкой на Минсоцполитики, в понедельник, 15 мая украинский министр социальной политики Андрей Рева заявил об инициировании Кабинетом министров увеличения ставки единого социального взноса (ЕСВ) на 15 и 7% соответственно, предприятиям с вредными условиями труда и рабочими местами первого и второго списков.



Представитель правительства поясняет: „Сегодня ставка единого взноса составляет 22%. Звучали предложения о возвращении к большей ставке взноса, однако правительством принято принципиальное решение о сохранении размера на таком же уровне“.



Министр подчеркнул принципиальную позицию украинского правительства в проведении последовательной государственной политики, и не будет повышать размер данного налога при проведении пенсионной реформы.



Но для вышеуказанных предприятий всё же решено увеличить ставки ЕСВ: „Есть письменная договорённость с работодателями и профсоюзами об увеличении размера ставки ЕСВ для предприятий с вредными условиями труда. Этот шаг будет стимулировать работодателей модернизировать производство и обеспечить надлежащими условиями труда своих работников. Кроме того, увеличение ставки станет ресурсом для досрочного выхода на пенсию таких работников“.



Согласно сообщениям, за первый квартал текущего года поступления ЕСВ выросли на 7 миллиардов гривен от запланированного показателя или на 21,5%, и достигли 38,8 миллиардов гривен.

А, как известно, Министерство социальной политики надеется на ещё большее увеличение доходов от поступления ЕСВ для осовременивания пенсионных выплат, на которые потребуется порядка 11 миллиардов гривен.



Миллионы украинских пенсионеров уже с нетерпением ожидают октября 2017 года, в котором Кабинетом министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом было обещано существенное повышение их пенсий в результате так называемого осовременивания пенсионных выплат.