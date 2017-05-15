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Рубрика: Новости Мариуполя
15-05-2017, 13:51
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За смертельное ДТП мариуполец получил тюремный срок

За совершение ДТП, в результате которого погиб человек, 32-летний житель Мариуполя получил 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Авария произошла 10 октября 2015. Во время следствия установлено, что водитель находился за рулем автомобиля «Ауди А6» в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами соответствующих экспертиз. Превысив максимально разрешенную скорость движения в населенных пунктах, он на перекрестке продолжил движение на красный свет светофора и столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А6» 1971 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью.

Приговором Жовтневого районного суда Мариуполя мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей) УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»