За смертельное ДТП мариуполец получил тюремный срок

За совершение ДТП, в результате которого погиб человек, 32-летний житель Мариуполя получил 3 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры.



Авария произошла 10 октября 2015. Во время следствия установлено, что водитель находился за рулем автомобиля «Ауди А6» в состоянии наркотического опьянения, что подтверждено результатами соответствующих экспертиз. Превысив максимально разрешенную скорость движения в населенных пунктах, он на перекрестке продолжил движение на красный свет светофора и столкнулся с маршрутным автобусом.



В результате ДТП пассажир автомобиля «Ауди А6» 1971 года рождения получил травмы несовместимые с жизнью.



Приговором Жовтневого районного суда Мариуполя мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей) УК Украины.