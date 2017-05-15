В ряде городов Украины подняли тарифы на воду. На очереди Донетчина?

После майских праздников украинцев ожидал "сюрприз": тарифы на холодную воду выросли для 24 водоканалов сраны. Соответствующие постановления утвердила НКРЕКП, а 11 мая их опубликовала газета Урядовый курьер. Тарифы вступили в силу на следующий день после публикации, то есть 12 мая. Об этом сообщает Новая коммунальная Украина.



Так, холодная вода подорожала в Киеве, Львове, Ровно, Днепропетровске, Хмельницком, Ирпене, Вишневом, Боярке, Каменце-Подольском, Павлограде, Лисичанске, Коломые и других городах. Уровень подорожания колеблется от 7% до 28%.

Причинами увеличения тарифов называют уменьшение объемов реализации услуг, рост минимальной зарплаты, рост цен на электроэнергию, учет затрат на поверку счетчиков в частном секторе.



О повышении стоимости водоснабжения заговорила и КП «Вода Донбасса». В пресс-службе компании сообщают, что нынешние тарифы не обеспечивают 100% возмещения расходов компании и не позволяют предприятию иметь оборотные средства на замену оборудования и покупку расходных материалов. Также говорится, что из-за того, что в регионе проходит АТО и уменьшилось количество абонентов, в 2016 году предприятие понесло убытки на сумму более 910 миллионов гривен.



В связи с этим КП «Вода Донбасса» намерена повысить тарифы на питьевую воду для субьектов хозяйствования до 8,41 грн./м3, подняв стоимость на 71.4%. Для тех, кто не является субьектом хозяйствования, цена поднимется до 20,35 грн./м3 и соответственно вырастет в 2,1 раза.



Стоимость технической воды составит 4,36 грн./м3 и вырастет в 5,5 раз. А централизованное водотведение подорожает в 2,1 раза и будет стоить 9,79 грн./м3.