АКХЗ подключился к новой ЛЭП: возобновили работу два цеха, работников вернули из оплачиваемого простоя

Авдеевский коксохимический завод ввел в эксплуатацию второе производственное крыло после трех месяцев вынужденного простоя. Работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия, что дало возможность полноценно трудиться всему 4-тысячному коллективу коксохима. Об этом сообщает пресс-служба Группы Метинвест.



С конца января из-за постоянных перебоев с электроснабжением в результате боевых действий завод вынужден был работать на собственной генерации за счёт природного газа. Два коксовых цеха из четырёх пришлось перевести в режим горячей консервации. Были остановлены и химические цеха. В результате часть работников предприятия выведена в оплачиваемый простой.



До мая 2017 года электроснабжение города обеспечивалось с неподконтрольной территории, а ЛЭП, питающая Авдеевку, проходила через зону боевых действий, что становилось причиной её частых повреждений и обесточивания города и завода. Из-за отсутствия режима тишины невозможно было проводить восстановительные работы. Было принято решение построить новую ЛЭП на украинской территории. В течение нескольких месяцев специалисты компании ДТЭК совместно с энергетиками АКХЗ возводили жизненно необходимую для города, близлежащих сёл и градообразующего предприятия линию электроснабжения. Все работы были выполнены раньше срока. В начале мая коксохим подключился к новой ЛЭП.



Благодаря возобновлению энергоснабжения предприятия после длительной остановки запущены в работу коксовые цеха №3 и №4, сероочистки №2 и улавливания №2. Это позволило увеличить ежесуточное производство кокса валового с 5,5 тыс. до 7,5 тыс. тонн. В планах АКХЗ – дальнейшее наращивание производства.



"Длительная консервация батарей стала серьёзным испытанием для кладки печей. Только благодаря самоотверженному труду и профессионализму наших коксохимиков удалось сохранить основные производственные мощности и восстановить работу всех цехов. Теперь мы сможем увеличить загрузку и производство кокса", - отметил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.