Мариуполь вошел в первую десятку городов Украины с наибольшим количеством населения. Такую статистику опубликовал руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай. В рейтинг вошли 100 городов Украины.
«Составить список 100 крупнейших городов по численности населения - трудное дело. Одни города оккупированы (их пока не считаю), по другим - отсутствуют свежие сведения, часть городов входит в состав других городов («матрешки»), а еще часть объединилась с соседними общинами в единую объединенную территориальную общину. Как следствие - нигде не было сводных данных. А теперь есть!» - отметил Александр Солонтай.
Первые три места заняли города-миллионники: Киев, Харьков и Одесса. Мариуполь, согласно статистике, оказался на девятом месте с численностью населения 453 623 человек.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- Мариуполь - в десятке самых населенных городов Украины
Мариуполь - в десятке самых населенных городов Украины
Мариуполь вошел в первую десятку городов Украины с наибольшим количеством населения. Такую статистику опубликовал руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай. В рейтинг вошли 100 городов Украины.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
В Мариуполе пройдет детский международный кинофестиваль: уже можно зарегистрироваться для бесплатного просмотра
показы пройдут в кинотеатре «Победа» с 26 мая по 4 июня
В Мариуполе прошел массовый флешмоб «Украина за безопасность дорожного движения»
Мариупольцы присоединились к всеукраинской акции
Редакция «Мариупольских новостей»