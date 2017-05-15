Мариуполь - в десятке самых населенных городов Украины

Мариуполь вошел в первую десятку городов Украины с наибольшим количеством населения. Такую статистику опубликовал руководитель программы практической политики Института политического образования Александр Солонтай. В рейтинг вошли 100 городов Украины.



«Составить список 100 крупнейших городов по численности населения - трудное дело. Одни города оккупированы (их пока не считаю), по другим - отсутствуют свежие сведения, часть городов входит в состав других городов («матрешки»), а еще часть объединилась с соседними общинами в единую объединенную территориальную общину. Как следствие - нигде не было сводных данных. А теперь есть!» - отметил Александр Солонтай.



Первые три места заняли города-миллионники: Киев, Харьков и Одесса. Мариуполь, согласно статистике, оказался на девятом месте с численностью населения 453 623 человек.