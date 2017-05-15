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Рубрика: Новости Мариуполя
15-05-2017, 15:33
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В Мариуполе пройдет выставка-ярмарка товаров украинских производителей

С 17 по 21 мая при содействии Приморской районной администрации в СК «Ильичевец» состоится выставка-ярмарка товаров украинского производства, сообщает пресс-служба горсовета.

Мариупольцам представят ассортимент промышленной, сельскохозяйственной и кондитерской продукции местных и украинских товаропроизводителей.

Жителей и гостей города приглашают посетить ярмарку, на которой покупатели смогут приобрести разнообразные товары по доступным ценам. Время работы ярмарки с 10:00 до 19:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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