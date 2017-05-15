В Мариуполе пройдет выставка-ярмарка товаров украинских производителей

С 17 по 21 мая при содействии Приморской районной администрации в СК «Ильичевец» состоится выставка-ярмарка товаров украинского производства, сообщает пресс-служба горсовета.



Мариупольцам представят ассортимент промышленной, сельскохозяйственной и кондитерской продукции местных и украинских товаропроизводителей.



Жителей и гостей города приглашают посетить ярмарку, на которой покупатели смогут приобрести разнообразные товары по доступным ценам. Время работы ярмарки с 10:00 до 19:00.