На трассе Донецк-Новоазовск-Седово начался ремонт дороги

Представители ДНР начали подготовительные работы по замене асфальтобетонного покрытия на автодороге Донецк-Новоазовск-Седово.



Сейчас ремонтные бригады начали холодное фрезерование на участке от поворота на Новозарьевку в направлении Новоазовска. Работы уже выполнены на площади более 16 тысяч кв. м.



Во втором квартале 2017 года запланировано заменить асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 6 км. Дорожники смогут приступить к укладке асфальта после улучшения погодных условий.



Всего в 2017 году планируют восстановить покрытие автодороги Донецк -Новоазовск-Седово протяженностью 57,5 км. Работы должны быть закончены в третьем квартале.