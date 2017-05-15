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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 15:58
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На трассе Донецк-Новоазовск-Седово начался ремонт дороги

Представители ДНР начали подготовительные работы по замене асфальтобетонного покрытия на автодороге Донецк-Новоазовск-Седово.

Сейчас ремонтные бригады начали холодное фрезерование на участке от поворота на Новозарьевку в направлении Новоазовска. Работы уже выполнены на площади более 16 тысяч кв. м.

Во втором квартале 2017 года запланировано заменить асфальтобетонное покрытие на участке протяженностью 6 км. Дорожники смогут приступить к укладке асфальта после улучшения погодных условий.

Всего в 2017 году планируют восстановить покрытие автодороги Донецк -Новоазовск-Седово протяженностью 57,5 км. Работы должны быть закончены в третьем квартале.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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