Мариупольчанки привезли 22 награды с чемпионата Донецкой области по восточному танцу

Чемпионат Донецкой области по восточному танцу «Dance Queen» прошел в Мирнограде. Участие в нем приняли свыше 300 танцовщиц. Мариуполь представили воспитанницы клуба восточных танцев «Дариям» (Дворец культуры «Молодежный»).

Десять девушек выступили как с сольными номерами, так и с коллективными постановками. В результате в ансамблевых номерах мариупольчанки выиграли 4 кубка: 2 первых места, 1 второе и 1 третье. В сольных же категориях ни одна танцовщица не осталась без награды: в общей сложности они завоевали 18 кубков.

«Конкурс был очень яркий, девочкам очень понравилось. На достигнутом останавливаться не будем, мы уже ждём следующих соревнований», - поделилась руководитель клуба «Дариям» Мария Сызко.