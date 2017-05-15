В Мариуполе открылся еще один Центр поддержки семьи

Сегодня в Кальмиусском районе открылся Детский центр поддержки семьи. На торжественном открытии присутствовал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Городской голова перерезал символическую красную ленточку и ознакомился с работой учреждения. Он отметил, что открытие центра подытожило намеченные планы обеспечить помощью мариупольцев и переселенцев, ставших жителями нашего города, во всех его районах.



В Центр могут обратиться семьи, которые попали в сложную жизненную ситуацию, вынужденно перемещённые лица, молодые родители, а также семьи, где есть дети с особенными потребностями. Здесь смогут найти помощь и жители близлежащих поселков.

Помимо целенаправленной работы с детьми, тренингов, развивающих и интеграционных программ, здесь будут оказывать и реабилитационную психологическую помощь военнослужащим, вернувшимся с передовой. Непосредственно в Центре Кальмиусского района, по сообщению мэра, 20 участников АТО получат помощь психологов.