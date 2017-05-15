На Правобережье Мариуполя закрывают почтовое отделение. Жители вышли на акцию протеста

На Правом берегу Мариуполя, где проживает пять тысяч человек, с 1 июля хотят закрыть единственное почтовое отделение. Причина такого решения - нерентабельность.



Однако жители не согласны с этим. По их словам, почта каждый месяц выполняет план, ведь сюда все приходят оплачивать платежи за коммунальные услуги, отправляют посылки и получают корреспонденцию.

В качестве альтернативы чиновники предлагают отделение связи на пл.Кирова. Но этот вариант многим не подходит. Чтобы добраться туда - это дополнительные расходы, да и доехать по состоянию здоровья могут не все.



Жители Правобережья готовы всеми силами отстаивать свою почту. Сегодня они, несмотря на непогоду, вышли на акцию протеста и уже собрали подписи против закрытия отделения. Если это не поможет, то люди готовы к более активным мерам - грозят перекрывать дороги.

Помочь решить проблему пообещала депутат горсовета Светлана Сытник. Она отметила, что обращение к чиновникам с просьбой сохранить отделение связи подала еще в начале мая.



"Пока на сегодняшний день ответа нет. Насколько я знаю, это указание не городской власти, а именно Верховной Рады. Я была в Главпочтамте. Мне тоже самое сказали, что данное почтовое отеление нерентабельно, но я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы его не закрыли", - отметила Светлана Сытник.