Шезлонги, бассейн и клубная зона: летом в Мариуполе откроют пляж европейского уровня

Компания, занимающаяся организацией пляжного бизнеса, обустроит участок городского пляжа. О том, как изменится часть набережной Мариуполя, рассказали первый заместитель городского головы Александр Голтвенко и соучредитель компании Михаил Сигида.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, с целью развития малого бизнеса и привлечения инвесторов на пляжи города, в марте текущего года на сессии горсовета утвердили ряд изменений. В частности, принято решение о том, что стоимость благоустройства 1 м² на пляже составляет 2 грн. Отмечается, что такие изменения уже начинают приносить свои положительные результаты.

«Представитель бизнеса, который широко предствален в Одессе и Бердянске, зарегистрировался в Мариуполе и открыл здесь официальный филиал. В рамках проекта по долевому участию, в ходе открытого конкурса выиграл возможность обустроить часть городского пляжа», - сообщил Александр Голтвенко.



Говоря о благоустройстве территории, Михаил Сигида рассказал, что участок будет иметь размеры 70х30 метров. Здесь планируют установить шезлонги, лавки, развлекательные элементы и бассейн. Также предусмотрена небольшая клубная зона.

«Вход на пляж будет полностью свободным и бесплатным. Платными будут только шезлонги и детские развлечения. К строительству планируем приступить сразу после заключения договора. Открытие планируем на конец июня», - подытожил Михаил Сигида.