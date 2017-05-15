Лайфхак: як заробити в таксі

Коли потрібні гроші, виручити може особистий автомобіль. Для того, щоб добре заробляти, достатньо дотримуватися 5-ти простих правил.



Багатьох людей не влаштовує рівень зарплати, хтось полюбляє їздити на автомобілі та хоче отримувати за це гроші. Вихід є – робота в таксі. В Маріуполі досвідчені таксисти заробляють більш середнього рівня заробітної платні в місті. Розповідаємо, як це зробити.



1. Виконуйте найближчі замовлення, щоб скоротити холостий пробіг.



Сучасні сервіси таксі відстежують місцезнаходження водія та пропонують замовлення з найближчою адресою. В налаштуваннях мобільного додатку, з яким працює таксист, можна налаштувати автоматичне призначення на такі замовлення. Кожний наступний пасажир буде знаходитися поряд з кінцевою адресою попередньої поїздки. Працюючи таким чином, таксисти не витрачають час на пошук замовлень та економлять паливо.



2. Не відмовляйтеся від коротких поїздок.



Одна з самих розповсюджених помилок таксистів, що починають – ігнорувати недорогі замовлення, де вимагається проїхати пару кварталів. Водії вважають, що не зможуть заробити на коротких поїздках, та стоять без діла в очікуванні більш вигідних замовлень. Насправді вони витрачають свій час даремно. Декілька коротких поїздок можуть принести більше прибутку, ніж одна тривала.



3. Працюйте, коли багато замовлень.



Попит на послуги таксі залежить від часу, днів тижню, погоди. У години пік люди їдуть на роботу та повертаються додому, у вихідні та святкові – відправляються на відпочинок, в дощ – не хочуть йти пішки або їхати на громадському транспорті, в мороз та ожеледицю – відмовляються від особистих автомобілів. Кількість замовлень в ці періоди збільшується в декілька разів. Таксистам залишається лише виконувати їх одне за одним. А чим більше виконаних замовлень, тим більше заробіток.



4. Пересувайтеся по місту слід за клієнтами.



Протягом дня з певних районів міста надходить більше замовлень, ніж звичайно. Наприклад, вранці мешканці спальних районів їдуть в центр міста, де розташовано більшість офісів. Вдень люди пересуваються по центру міста: призначають зустрічі, обідають, їздять по справах. Вночі в п'ятницю та вихідні багато людей повертається додому з популярних розважальних закладів. Досвідчені таксисти відчувають ритм життя міста та опиняються в потрібному часі в потрібному місці.



5. Надавайте послугу якісно.



Вчасно приїжджайте на замовлення, будьте ввічливими, слідкуйте, щоб автомобіль був чистий, а салон без неприємного запаху, цікавтесь музичними уподобаннями пасажирів. Люди полюбляють якісний сервіс та готові дякувати за нього. Можуть залишати чайові та поставити поїздці гарну оцінку. У сучасних фірмах таксі в кожного водія є рейтинг, й позитивні оцінки підвищують його. Чим вище рейтинг, тим більше замовлень бачить таксист.



Є найголовніше правило успішної роботи – обирайте компанію, яка пропонує максимально вигідні умови співробітництва. Наприклад, в сервісі замовлення таксі «Максім» можна працювати за вільним графіком, а оплата інформаційних послуг складає всього 10% від вартості замовлення. Кожний водій отримує безкоштовний доступ до зручного робочого інструменту – додатку Taxsee Driver. В ньому можна бачити найближчі замовлення, вартість та маршрут поїздки, безкоштовно дзвонити клієнту та оператору, переводити решту безготівковим способом, оцінювати поїздку, а також спілкуватися з іншими водіями. Розрахувати свій дохід з сервісом можна на сайті-калькуляторі. Для початку співробітництва потрібно заповнити анкету на сайті taximaxim.com.ua в розділі «Робота водієм» або звернутися до офісу за адресою: проспект Миру (колишній проспект Леніна), будинок 46, офіс 5. Телефони офісу: +38(068)440-94-74 або за номером 27-77 (цiлодобово). Менеджери сервісу консультують водіїв, як оформити ліцензію на перевезення пасажирів та багажу легковим таксі. Час їхати!