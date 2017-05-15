Скоро в Мариуполь прибудут еще два трамвая из Праги

Делегация из Мариуполя в составе директора департамента транспорта и связи Василия Клата, начальника коммунального предприятия МТТУ Виталия Донева и гендиректора ФРМ Геннадия Семенихина посетила Чехию. Тема визита - укрепление партнерских взаимоотношений в сфере передачи муниципального транспорта.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, в ходе своего визита представители Мариуполя посетили трамвайно-ремонтный завод транспортной компании Праги, где осмотрели два трамвая, которые летом этого года будут доставлены в наш город.



«На территории ремонтного завода мы лично убедились в хорошем состоянии транспорта. Сейчас решаются вопросы транспортировки и таможенных операций по доставке трамваев в Мариуполь», - отметил Василий Клат, подчеркнув, что активное участие в этих процессах принимает депутат Европарламента от Чехии Павел Свобода.



Кроме того, на сегодняшний день руководство Праги рассматривает возможность передачи в Мариуполь еще 8 трамваев, которые еще в январе текущего года курсировали по пражским улицам.