vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1506 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
15-05-2017, 18:20
Просмотров: 430
Комментариев: 0

Скоро в Мариуполь прибудут еще два трамвая из Праги

Делегация из Мариуполя в составе директора департамента транспорта и связи Василия Клата, начальника коммунального предприятия МТТУ Виталия Донева и гендиректора ФРМ Геннадия Семенихина посетила Чехию. Тема визита - укрепление партнерских взаимоотношений в сфере передачи муниципального транспорта.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, в ходе своего визита представители Мариуполя посетили трамвайно-ремонтный завод транспортной компании Праги, где осмотрели два трамвая, которые летом этого года будут доставлены в наш город.

«На территории ремонтного завода мы лично убедились в хорошем состоянии транспорта. Сейчас решаются вопросы транспортировки и таможенных операций по доставке трамваев в Мариуполь», - отметил Василий Клат, подчеркнув, что активное участие в этих процессах принимает депутат Европарламента от Чехии Павел Свобода.

Кроме того, на сегодняшний день руководство Праги рассматривает возможность передачи в Мариуполь еще 8 трамваев, которые еще в январе текущего года курсировали по пражским улицам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В больнице Мариуполя установили оборудование, с помощью которого делают уникальные операции

На медоборудование из местного бюджета было выделено 10 млн грн


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»