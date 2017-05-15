В Луганске неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в окне стоматологической клиники. Об этом сообщает информационный ресурс ЛНР.
«Подозрительный предмет цилиндрической формы в виде трубы с поражающими элементами (самодельное взрывное устройство) был обезврежен», - говорится в сообщении.
С места происшествия также изъяты: мобильный телефон Samsung, сим-карта, фрагменты гранулированного вещества, фрагмент липкой ленты, фрагмент провода.
- Главная /
- Новости Донбасса /
- В Луганске «минировали» медицинское учреждение
Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 18:47
Просмотров: 366
Комментариев: 0
В Луганске «минировали» медицинское учреждение
В Луганске неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в окне стоматологической клиники. Об этом сообщает информационный ресурс ЛНР.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На трассе Донецк-Новоазовск-Седово начался ремонт дороги
Все работы должны быть закончены в третьем квартале
Представителям ДНР на блокпостах раздали указания, как вести себя с наблюдателями ОБСЕ
Об этом говорится в отчете СММ
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»