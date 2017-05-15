В Луганске «минировали» медицинское учреждение

В Луганске неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в окне стоматологической клиники. Об этом сообщает информационный ресурс ЛНР.



«Подозрительный предмет цилиндрической формы в виде трубы с поражающими элементами (самодельное взрывное устройство) был обезврежен», - говорится в сообщении.



С места происшествия также изъяты: мобильный телефон Samsung, сим-карта, фрагменты гранулированного вещества, фрагмент липкой ленты, фрагмент провода.