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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 18:47
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В Луганске «минировали» медицинское учреждение

В Луганске неизвестные заложили самодельное взрывное устройство в окне стоматологической клиники. Об этом сообщает информационный ресурс ЛНР.

«Подозрительный предмет цилиндрической формы в виде трубы с поражающими элементами (самодельное взрывное устройство) был обезврежен», - говорится в сообщении.

С места происшествия также изъяты: мобильный телефон Samsung, сим-карта, фрагменты гранулированного вещества, фрагмент липкой ленты, фрагмент провода.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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