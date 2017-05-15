На шахте в Донецкой области погиб горняк

В понедельник, 15 мая, в Донецкой области погиб сотрудник подразделения шахты "Центральная" ГП "Мирноградуголь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.



Согласно информации, 21-летний машинист подземных установок выполнял работы повышенной опасности, порученные ему в соответствии с нарядом, во время которых получил смертельное травмирование.



Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. В настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели шахтера.