В понедельник, 15 мая, в Донецкой области погиб сотрудник подразделения шахты "Центральная" ГП "Мирноградуголь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Согласно информации, 21-летний машинист подземных установок выполнял работы повышенной опасности, порученные ему в соответствии с нарядом, во время которых получил смертельное травмирование.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР. В настоящее время на шахте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства гибели шахтера.
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Рубрика: Новости Донбасса
15-05-2017, 18:53
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На шахте в Донецкой области погиб горняк
В понедельник, 15 мая, в Донецкой области погиб сотрудник подразделения шахты "Центральная" ГП "Мирноградуголь". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»