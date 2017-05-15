Медицина на уровне мировых стандартов. В Мариуполе продолжается реконструкция урологического отделения

В урологическом отделении городской больницы №1 продолжается реконструкция. Уже выполнили капитальный ремонт коридоров и операционной. Работы выполняются совместно с металлургическими предприятиями города. На ход работ посмотрел городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэр рассказал, что после капитального ремонта в отделении установят новое медицинское оборудование: дистанционный литотриптер, в который входят мобильная рентген-телевизионная установка, ультразвуковой модуль, операционный стол для урологических операций, а также контактный лазерный литотриптер и новый операционный урологический стол. Стоимость медаппартуры 14,5 млн гривен. Средства на закупку выделели из горбюджета.



«Сегодня ключевой фактор в изменении экономики Мариуполя - медицина. Эту сферу мы связали тесно с понятием «кластерной медицины». Наша цель - связать науку и медицину, чтобы мариупольцы получали качественные услуги», - отметил Вадим Бойченко.

Главный врач медучреждения Лариса Мамаева подчеркнула, что при появлении нового современного оборудования в Мариуполе будут проводить широкий спектр операций в области урологии, которые соответствуют европейским и мировым стандартам.



Сейчас урологическое отделение оказывает медицинскую помощь пациентам на вторичном уровне. Оно рассчитано на 50 коек. В штате 9 врачей, 5 из них - высшей категории. В августе 2017 года на базе отделения планируется открыть кафедру урологических заболеваний Донецкого медицинского университета.