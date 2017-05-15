Итоги заседания ТКГ в Минске по верификации в Донбассе: омбудсмен Украины и ОБСЕ проверят информацию о нежелании заключенных возвращаться в Л-ДНР

Сегодня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Участники обсуждали итоги верификации заключенных в Донбассе, которая проходила с 28 апреля по 12 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарья Олифер.



По ее словам, участие в верификации принимали представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена и несколько матерей тех, кто находится в украинских пенитенциарных учреждениях. Группа проехала более 14 тысяч километров, были в 20 регионах Украины, посетили 37 тюрем. Было установлено, что несколько сотен человек не хотят возвращаться на территорию Л-ДНР.



"Опрос проходил в соответствии с международными стандартами, были досконально соблюдены как конфиденциальность, так и нормы международного гуманитарного права", - отметила Олифер.



Однако представители Л-ДНР высказали сомнение в желании/нежелании отдельных граждан перемещаться на неподконтрольную часть Донбасса. Дарья Олифер отметила, что в качестве жеста доброй воли омбудсмен Украины Валерия Лутковская проверит эту информацию и даст свое заключение. Окончательные результаты будут обработаны ОБСЕ.



В свою очередь украинская сторона в ходе переговоров настояла на участии Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковская и в заседании гуманитарной подгруппы, и в заседании Трехсторонней контактной группы.



"Также мы настаиваем на немедленном согласовании списков и конкретизации даты освобождения людей", - сообщила Олифер.



По предварительной информации, следующая встреча ТКГ запланирована на 24 мая.