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  • В центре Мариуполя началась чистка ливнёвки и подготовка к реконструкции. Работы финансирует областной бюджет

Рубрика: Новости Мариуполя
15-05-2017, 20:33
Просмотров: 314
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[Фото]

В центре Мариуполя началась чистка ливнёвки и подготовка к реконструкции. Работы финансирует областной бюджет

На проспекте Мира принялись расчищать ливнёвую канализацию. Подрядчики в лице ООО «Днепр Экострой» приступили к работам в районе улицы Леваневского.

Вскрываются решётки приемников и производится выемка мусора и песка, скопившегося после посыпки дорожного покрытия в зимний период. Процесс очистки охватит все приёмники до улицы Казанцева. Финансирование работ осуществляется из областного бюджета.

Эти работы, по словам главного инженера ООО «Днепр Экострой» Олега Дмитрука, производятся в комплексе с планируемой реконструкцией ливневой системы, которая вскоре начнётся на проспекте Мира. Её намерены завершить 31 декабря 2017 года.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»