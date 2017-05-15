В центре Мариуполя началась чистка ливнёвки и подготовка к реконструкции. Работы финансирует областной бюджет

На проспекте Мира принялись расчищать ливнёвую канализацию. Подрядчики в лице ООО «Днепр Экострой» приступили к работам в районе улицы Леваневского.

Вскрываются решётки приемников и производится выемка мусора и песка, скопившегося после посыпки дорожного покрытия в зимний период. Процесс очистки охватит все приёмники до улицы Казанцева. Финансирование работ осуществляется из областного бюджета.

Эти работы, по словам главного инженера ООО «Днепр Экострой» Олега Дмитрука, производятся в комплексе с планируемой реконструкцией ливневой системы, которая вскоре начнётся на проспекте Мира. Её намерены завершить 31 декабря 2017 года.