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Prizma


Рубрика: Ценное мнение
15-05-2017, 21:24
Просмотров: 1374
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Безвизовые отношения

Многие украинцы с вожделением ждут того момента, когда смогут беспрепятственно посещать страны Европы. Безвизовый режим между странами большого континента намного упрощает процедуру пересечения границы, открывает большие возможности для граждан Украины.

В последние недели эта тема стала еще более актуальной, поскольку перспектива перешагнуть этот барьер в международных отношениях стала более чем реалистичной.

Европа всегда манила людей своим укладом и уровнем жизни, диковинными традициями и архитектурой, достатком и социальным благополучием. Проложить туристические маршруты в этом направлении и развивать серьезные предпринимательские отношения с Европой было непросто во все времена.

Сегодня европейские государства демонстрируют свою приверженность принципам демократии, открытости, свободы. Открывая свои границы для граждан других стран, европейцы еще и демонстрируют свое гостеприимство и доверительное отношение.

Однако действительно ли, на ваш взгляд, упростится схема перемещения граждан и их возвращения в родную страну? И действительно ли заинтересованы простые украинцы в подобного рода преобразованиях?


ОПРОС

Насколько для вас важно упрощение визового режима с европейскими странами?

Для меня это не играет никакой роли – поездки в Европу мне просто не по карману
Это большой шаг в развитии нашей страны и ее взаимодействии с европейскими странами
Строю большие планы посещения ряда европейских стран без визовых ограничений
Считаю, что это просто политический ход, а пересечение европейской границы нисколько не упростится

Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»