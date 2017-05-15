Безвизовые отношения

Многие украинцы с вожделением ждут того момента, когда смогут беспрепятственно посещать страны Европы. Безвизовый режим между странами большого континента намного упрощает процедуру пересечения границы, открывает большие возможности для граждан Украины.

В последние недели эта тема стала еще более актуальной, поскольку перспектива перешагнуть этот барьер в международных отношениях стала более чем реалистичной.

Европа всегда манила людей своим укладом и уровнем жизни, диковинными традициями и архитектурой, достатком и социальным благополучием. Проложить туристические маршруты в этом направлении и развивать серьезные предпринимательские отношения с Европой было непросто во все времена.

Сегодня европейские государства демонстрируют свою приверженность принципам демократии, открытости, свободы. Открывая свои границы для граждан других стран, европейцы еще и демонстрируют свое гостеприимство и доверительное отношение.

Однако действительно ли, на ваш взгляд, упростится схема перемещения граждан и их возвращения в родную страну? И действительно ли заинтересованы простые украинцы в подобного рода преобразованиях?