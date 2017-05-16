Перефразируя известные слова, сегодня можно сказать: если биографии кто-то пишет, значит, их кто-то читает. И сегодня именно тот день, когда стоит перечитать биографию любимого писателя, артиста или познакомиться с жизнеописанием давно интересующего вас человека. А, может быть, найдется время, чтобы вспомнить детали собственной жизни и начать составлять автобиографию.

Почему именно сегодня? Потому что 16 мая отмечается День биографов (Biographers Day). Сегодня знающие и любознательные люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell, 1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Как известно, англичанин Сэмюэл Джонсон, или Доктор Джонсон, как его чаще называли, был выдающимся критиком, лексикографом и поэтом второй половины 18 века. Самым знаменитым его трудом стал «Толковый словарь английского языка» (Dictionary of the English Language), над которым Джонсон работал 9 лет.

Шотландцу Джеймсу Босуэллу, писателю и мемуаристу, после встречи с Джонсоном выпала честь на протяжении многих лет записывать беседы Джонсона, его невероятно остроумные высказывания и критические замечания. «Жизнь Сэмюэла Джонсона», по мнению многих литературных критиков, стала величайшей биографией на английском языке, популярной и читаемой и по сей день.

Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря скурпулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А.С. Пушкина — П.В. Анненкова, имя биографа Л.Н. Толстого — П.И. Бирюкова. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований. И сегодняшний праздник — это еще один повод отметить заслуги тех, кто зачастую остается в тени.

Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи

Молодые супруги Тимофей и Мавра жили в конце 3 века, за свою веру во Христа они подверглись чудовищным истязаниям и были распяты. Молодожены прожили в браке всего 20 дней, а Православная церковь отмечает день памяти мучеников 16 мая.

В русском народном календаре Мавра приобрела несколько прозвищ. Наиболее известное из них — Рассадница — говорит само за себя. В этот день хозяйки высаживали на грядки рассаду капусты и засевали огороды семенами овощей. Иногда свежие посадки окропляли святой водой, чтобы защитить растения от гусениц и тли. Придерживались и некоторых других поверий. Например, капусту было не принято сажать в четверг, даже если на него приходился день Мавры Рассадницы; считалось, что ее будут точить черви. При пересадке растений женщины не ели хлеба, чтобы куры не склевали молодую поросль.

Зелеными щами день Мавры назывался потому, что в середине мая начинали варить щи не из квашеной капусты (ее запасы к этому времени заканчивались), а из свежей зелени — щавеля, лебеды, крапивы. Так и говорили: «В зеленые щи крапиву ищи». Эта трава не случайно пользовалась популярностью; весной в ней содержится множество полезных веществ, необходимых человеку после долгой зимы.

Мавру также величали Молочницей. Считалось, что в этот день коровы, наевшись свежей и сочной травы, приносят самое вкусное и густое молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко», — такую поговорку вспоминали на Мавру.

Наблюдали за приметами. И большая роса, и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

Именины:

Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Феодосий