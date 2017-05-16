В ДНР обещают включить в списки на обмен историка-религиоведа Игоря Козловского

Украинская сторона завершила верификацию лиц, которых можно помиловать ради освобождения заложников.

«ОБСЕ признала, что верификация прошла по всем международным стандартам и нормам гуманитарного права, при соблюдении конфиденциальности. Мы настояли на участии в заседании обмудсмена В. Лутковской, которая подтвердила соблюдение всех этих норм», - сообщила нардеп Ирина Геращенко, комментируя итоги работы контактной группы в Минске.

В ДНР обещают, что включат в списки на обмен историка-религиоведа Игоря Козловского, которого задержали и удерживают в Донецке. «Вопрос только в том, когда другая сторона перестанет придумывать надуманные причины промедления и мы согласуем дату освобождения», - добавила Геращенко.