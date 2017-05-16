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  • Скандального журналиста Виталия Седюка, который снял штаны на сцене «Евровидения», суд отпустил под личное обязательство

Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 08:33
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Скандального журналиста Виталия Седюка, который снял штаны на сцене «Евровидения», суд отпустил под личное обязательство

Днепровский районный суд Киева вынес приговор журналисту Виталию Седюку за скандальную выходку на «Евровидении». Напомним, во время выступления Джамалы он выбежал на сцену и перед всеми снял штаны.

Итак, Седюка отпустили под личное обязательство. Суд обязал пранкера в течение двух месяцев по первому требованию приходить в суд и полицию, сообщать о смене места проживания и сдать загранпаспорт. Если условия будут нарушены – Седюк заплатит штраф в размере двух минимальных заработных плат (6400 гривен).

При этом в зале суда Седюк заявил: «Я это сделал для себя. Я не то, чтобы не уважаю Евровидение или Джамалу. Я ничего против них не имею. Это акт моего творчества, эпатажности, эпатажный поступок».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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