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Рубрика: Новости Мариуполя
16-05-2017, 08:46
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Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:

  • ЦТП 90 (пр.Защитников Украины 64-78, 9 Мая 18-22, Киевская 41)
  • ЦТП 43 новое (Киевская 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 9 мая 5/1-17, Пейзажная 40/1, 40/2)
  • пер.Ясный 4-42
  • ул.Ровнинная 4-42
  • ул.Парашутная 3-29
  • ул.Станиславского 179-245
  • ул.Ландшафтная 3-70/31
  • пер.Ландшафтный 3-41
  • пер.Пейзажный 3-31/2
  • ул.Киевская 2-96
  • ул.Защитников Украины 50-60/1
  • ул.Олимпийская 129-199
  • Дсад № 160, 165, 42, 47
  • ОШ № 5, 68, 69
  • Сильпо.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»