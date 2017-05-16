Сегодня десятки жилых домов в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 16 мая, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будет прекращена подача воды по следующим адресам:
- ЦТП 90 (пр.Защитников Украины 64-78, 9 Мая 18-22, Киевская 41)
- ЦТП 43 новое (Киевская 3/1, 3/2, 3/3, 5, 7, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 9 мая 5/1-17, Пейзажная 40/1, 40/2)
- пер.Ясный 4-42
- ул.Ровнинная 4-42
- ул.Парашутная 3-29
- ул.Станиславского 179-245
- ул.Ландшафтная 3-70/31
- пер.Ландшафтный 3-41
- пер.Пейзажный 3-31/2
- ул.Киевская 2-96
- ул.Защитников Украины 50-60/1
- ул.Олимпийская 129-199
- Дсад № 160, 165, 42, 47
- ОШ № 5, 68, 69
- Сильпо.