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Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 09:22
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Грызлов: Россия настаивает на особом статусе для Донбасса

Российская Федерация настаивает на введении особого статуса для Донбасса по «формуле Штайнмайера». Напомним, она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Об этом в Минске заявил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов: «Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганской».

Грызлов подчеркивает, что альтернативы минским соглашениям нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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