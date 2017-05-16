Грызлов: Россия настаивает на особом статусе для Донбасса

Российская Федерация настаивает на введении особого статуса для Донбасса по «формуле Штайнмайера». Напомним, она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Об этом в Минске заявил представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов: «Российская Федерация последовательно настаивает на введении в действие закона об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганской».

Грызлов подчеркивает, что альтернативы минским соглашениям нет.