Связь с полицией одним кликом: в Мариуполе сегодня презентуют мобильное приложение 102

Сегодня, 16 мая, в Мариуполе проходит презентация мобильного приложения экстренной связи. Благодаря разработке программистов правоохранительных органов мариупольцы смогут круглосуточно вызвать наряд полиции с помощью всего одного клика на мобильном телефоне.

Мобильное приложение призвано решать ряд задач: срочно вызвать наряд полиции нажатием одной кнопки, подать заявление о правонарушении, получить правовую инструкцию, как действовать в той или иной ситуации, оставить отзыв о качестве обслуживания сотрудниками полиции.

В первую очередь, оно ориентировано на безопасность детей, и мариупольские школьники уже тестировали сервис.

В ходе сегодняшней презентации расскажут о функциях приложения и в режиме реального времени покажут алгоритм действий стражей порядка в случае получения сигнала SOS.

Сервис будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Скачать его на свой гаджет можно будет из магазина приложений в Google Play и App Store.