vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1732 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
16-05-2017, 10:33
Просмотров: 1989
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО растет интенсивность обстрелов, ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действия двое военных получили ранения.

На Приморском (Мариупольском) направлении под обстрел попали населенные пункты в районе Широкино, Гнутово, Красногоровки и Новомихайловки, на Донецком – Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево, на Луганщине – у Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого.

При этом в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, БМП и тяжелая артиллерия.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»