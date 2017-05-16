В зоне АТО растет интенсивность обстрелов, ранены 2 военных

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки зафиксировано 37 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действия двое военных получили ранения.

На Приморском (Мариупольском) направлении под обстрел попали населенные пункты в районе Широкино, Гнутово, Красногоровки и Новомихайловки, на Донецком – Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево, на Луганщине – у Новозвановки, Новоалександровки, Троицкого.

При этом в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, БМП и тяжелая артиллерия.