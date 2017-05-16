В Запорожье 24-летняя мать пыталась продать свою новорожденную дочь

В Запорожье задержали 24-летнюю мать и ее сожителя, которые пытались за 7 тысяч долларов продать новорожденную девочку.

Как рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, мужчина – не отец малышки. Еще когда женщина была беременна, пара планировала продажу еще не родившегося ребенка. После родов они нашли потенциального покупателя, однако этот человек сообщил о неожиданном предложении правоохранителям.

Горе-родителей задержали во время получение пачки долларов. Теперь им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми в соотвествии с пунктом 3, ст. 149 Криминального Кодекса Украины - "Торговля людьми".

А вот сама девочка жива и здорова. Сейчас она в одной из больниц Запорожья, а специалисты пока ищут ей новую семью.