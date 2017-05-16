vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1781 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
16-05-2017, 11:07
Просмотров: 3676
Комментариев: 0

Официально: в Украине запретили Яндекс, «ВКонтакте» и «Одноклассников»

В ближайшее время в Украине будет заблокирован доступ к соцсетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также ко всем сервисам Яндекса, кроме главной страницы поисковика.

Данный запрет предусмотрен решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, а сегодня президент Украины Петр Порошенко одобрил и ввел в действие это решение.

Санкции введены сроком на 3 года.

Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры также должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru, а также сайтам антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

В сообщении говорится: «Вид ограничительной меры: запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru)».

Пока все эти сайты работают.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Связь с полицией одним кликом: в Мариуполе сегодня презентуют мобильное приложение 102

Оно ориентировано, в первую очередь, на безопасность детей


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»