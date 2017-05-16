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Рубрика: Новости Донбасса
16-05-2017, 11:28
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На Донетчине жителей атакуют клещи

В Донецкой области все больше пострадавших от укусов клещей. Так, только в Дружковке, по официальным данным, за две недели насчитали 24 случая. При этом у двух пострадавших подозревают болезнь Лайма, пишут «Новости Донбасса».

«При обнаружении клеща некоторые люди самостоятельно его извлекают, ошибочно думая, что на этом можно поставить точку. Однако участившиеся за последнее время случаи инфицирования боррелиозом в регионе свидетельствуют о необходимости консультации специалистов. Поэтому человеку стоит прийти на прием к доктору для назначения профилактического лечения», - подчеркнула директор Дружковского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр МОЗ» Марианна Супрун.




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Редакция «Мариупольских новостей»